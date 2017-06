Solid måling for Sp i Troms – Frp sliter

I målingen som InFact har laget for Nordlys , får SV 8 prosents oppslutning, en framgang på 1,6 prosentpoeng fra stortingsvalget for snart fire år siden. Partiet er imidlertid avhengig av at enda et parti i tillegg til Høyre mister ett mandat fra Troms for at Torgeir Knag Fylkesnes skal kunne gå rett inn på Stortinget.

I målingen taper Høyre ett av sine to mandater, men det mandatet er det Senterpartiets Sandra Borch som ser ut til å sikre seg. Høyre får en oppslutning på 18,3 prosent, ned fra 22,3 prosent ved forrige stortingsvalg, mens Sp fosser fram fra 6,4 til knallsterke 16,1 prosent.

Frp er den store taperen på Troms-målingen. Partiet faller fra solide 19,6 prosent i stortingsvalget til 13,3 prosent nå. Likevel har toppkandidat og justisminister Per-Willy Amundsen liten tro på at SV skal klare å vippe ham ut av Stortinget. I dag er det Øyvind Korsberg som er Frps ene mandat fra Troms.

– Nei, det tror jeg ikke, men vi skal alle konkurrere om velgernes gunst. Vi gjennomfører vår valgkamp, så er det opp til dem å bestemme, sier Amundsen.

Arbeiderpartiet faller hele 2,9 prosentpoeng til 28,2 prosents oppslutning, men beholder begge sine to mandater dersom dette hadde vært valgresultatet. Alle de øvrige partiene får en oppslutning på mellom 2,3 og 3,9 prosent. Feilmarginen på målingen er maksimalt 3 prosentpoeng.