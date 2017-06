Nord-Troms museum inviterer til åpen dag

Onsdag 7. juni arrangerer Nord-Troms museum Åpen dag på Kommandoplass Frøy i Storfjord.

- Det er ett veldig spesielt anlegg som vi har fått leie av Forsvaret og som vi nå ønsker å vise frem til publikum, sier museumsansatt Wanja Bjerkmo.

Det vil bli satt opp omvisning gruppevis hver hele time.

- Gruppenes størrelse vil variere, men vi regner med cirka 15 personer per gruppe. Det vil også gå en formidler foran og en formidler bak. Dette er for sikkerhetsmessige årsaker, da det kan være vanskelig å finne veien ut hvis man bestemmer seg for å snu underveis.

Korridorer inne i fjellet

- Kommandoplass Frøy er ett bunkersanlegg som ble brukt under krigen. Den inneholder flere korridorer og utkiksposter. Alle deltakere oppfordres til å kle seg godt, da det er cirka fem grader inne i fjellet, sier Bjerkmo.

Kommandoplass Frøy har lenge vært holdt hemmelig for lokalsamfunnet, og anlegget oppsto i kjølevannet av andre verdenskrig. Bunkersanlegget ble forlatt av Forsvaret for 20 år siden, men kommandoplass Frøy har nå fått en renessanse som museumsanlegg.