- Kommunen vil følge situasjonen nøye

Det er fortsatt mye snø på fjellet og også i lavlandet i Nordreisa. Nordreisa kommune advarer om at flomfaren kan øke i slutten av denne uka.

- Kommunen har satt i gang sine forberedelser og vil i tiden framover følge situasjonen nøye. Vi vil komme med ytterligere informasjon i dagene og ukene framover når situasjonen tilsier det.

STOR SANNSYNLIGHET FOR FLOM: 80 prosent sjanse for storflom NVE ber folk i Nord-Troms følge nøye med på vær –og flommeldinger.

Reisaelva er et av flere vassdrag i regionen som kan oppleve å få flom. I 2013 ble en bru øverst i Reisadalen vasket bort, og i 2014 sto flere hager og veier under vann. Også fjoråret bød på vanskelige forhold da elva steg med to meter på et døgn.

Sommervarme

Det er meldt rundt tjue grader i Nord-Troms i slutten av denne uka.

- Værprognosene viser at det ikke ligger an til flom og flomvarsel i pinsen, men hvis det brått kommer sterk varme og eller varme kombinert med regn kan det bli fare for en stor flom. Det ventes økende vannføring i vassdrag i slutten av neste uke.

- Kommunen vil derfor oppfordre alle innbyggere som bor langs Reisaelva eller andre utsatte vassdrag om å tenke på denne faren og gjøre forberedelser. Har du for eksempel en utsatt kjeller så kan verdisaker flyttes ut, oppfordrer Nordreisa kommune.