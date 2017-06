Snøsmelteflom er ventet

Det ligger fremdeles mye snø på fjellet ifølge Norges Vassdrags -og energidirektorat (NVE).

– Dette vil føre til økende vannføring og flom i mange vassdrag, sier vakthavende hydrolog ved flomvarslingen i NVE, Péter Borsányi.

Gult og oransje nivå

Alle vassdrag hvor det ligger snø er utsatt. Prognosene hos NVE viser at det i løpet av helga kan ventes vannføringer på gult og oransje varslingsnivå. Vannføringen vil øke i takt med at temperaturen stiger og en snøsmelteflom starter gradvis.

I de mindre elvene hvor det fremdeles er is, kan det bli såkalte isganger.

– Sist vi hadde større snøsmelteflommer i nord var i 2010 og 2013, og det er flommer vi har i bakhodet når vi på ny skal vurdere flomfaren i landsdelen, sier Borsányi.

Sørpe -og jordskred

Det kan også bli fare for sørpe -og jordskred når helga nærmer seg. Dette sier vakthavende i jordskredvarslingen, Per Glad i samme nyhetsmelding.

Når det er fare for sørpeskred bør folk holde seg unna terreng hvor slike skred forekommer, i bekkeløp og forsenkninger. Sørpeskred starter gjerne i slakt terreng hvor vannet demmes opp i snøen. Ved brudd vil sørpeskredet følge forsenkninger/kanaler nedover og kan potensielt gå over til å bli et flomskred, opplyser de.

Fortsatt fare for snøskred

Snøskredvarslingen er avsluttet for sesongen, men ennå er det mange som ferdes på fjellet på ski. Med mye snø og økende varme er snøskredfaren også økende inn mot helga.

"Folk som ferdes i fjellet bør være særlig forsiktige nå som snødekket gjennomfuktes, og unngå å legge turen i terrengfeller hvor utfallet av et skred kan bli fatalt. Etter hvert vil også faren for naturlig utløste glideskred være økende.", opplyser NVE.

På Varsom kan man følge utviklingen og varsler på flom og jordskred.