Mira måtte kjøre ambulanse i ti timer

NRK Troms skriver om Mira Mathiassen som fikk fem alvorlige beinbrudd under en skitur i Jøkelfjord. 23. april gikk hun sammen med sin mann Tony Mathiassen da ulykken skjedde under nedkjøringen.

Det skal ha tatt 20 minutter fra ektemannen ringte til ambulansen lokalt ble varslet.

– Mira, kona mi hadde et svært komplisert spiralbrudd, hvor beinet var knekt i fem store brudd i spiral oppover beinet. Norsk Folkehjelp ble ikke varslet, og de var på stand by og mener de kunne ha vært på stedet innen 20 minutter for å hente Mira ned fra fjellsida, sier ektemannen til NRK.

Mira ble fraktet ned på slede. For å komme seg til Tromsø ble hun transportert i tre ambulanser, og turen tok ti timer.

Kvænangen har en av Norges lengste vei til sykehus med sine 300 kilometer fra Burfjord. For Mira sin del ble det lengre enn det siden Jøkelfjord ligger lengere nord.

Beklager

Ifølge NRK skal fylkeslegen finne ut hvorfor AMK-sentralen ikke sendte ambulansehelikopter for å hente Mira.

Klinikkoverlege Mads Gilbert på akuttmedisinsk klinikk ved UNN beklager.

– Dette er ofte vanskelige aksjoner, det er et samspill mellom politi, hovedredningssentralen, AMK, lokale ambulanseressurser og lokale hjelpekorps. Det er ikke alltid helt enkelt å koordinere, sier Gilbert til NRK, og legger til:

– Men i denne saken er det helt klart at Mira skulle fått hjelp tidligere, og hun skulle kommet raskere til sykehus.

