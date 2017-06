Flommen fortsetter å øke i Reisaelva

Hydrolog Heidi Stranden i NVE sier til NRK Troms at vannstanden i fylket fortsatt kan stige betydelig. Ifølge NRK har NVE tro på at det kan bli rødt varsel, noe som betyr at det vil kreve tett oppfølgning og kan medføre store skader.

NVE kjenner ikke til at det kan bli rødt nivå, men sier det er mulighet for oransje nivå.

– Vi har foreløpig sendt ut gule varsel, men vi jobber nå med å oppdatere alle varslene. Enkelte vassdrag kan øke til oransje nivå, sier hydrolog Heidi Stranden i flomvarslingen ved NVE.

Øker i alle vassdrag

- Varmt vær fører fortsatt til kraftig snøsmelting. Vannføringen ventes å øke i alle vassdrag, og det ventes flomvannføringer flere steder. Alle vassdrag som drenerer snørike områder er utsatt, og vannføringen ventes å øke til enten varmen avtar eller snøen har smeltet bort, skriver NVE på sine nettsider.

I år er det 80 prosent sjanse for storflom i Nord-Troms. NVE registrerer vannføring blant annet for Svartfossberget i Reisadalen.

Saken oppdateres.