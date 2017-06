Stenger turstier grunnet rasfare

I Nordreisa er turstien over Jernelva i Sørkjosen er midlertidig stengt grunnet fare for ras. Kommunen opplyser at det er satt opp skilt i terrenget.

I Storfjord gikk det tidligere denne uken steinras over Bollmannsveien/ Russeveien. Kommunen oppfordrer turgåere til å vente med å legge turen til området til snøsmeltinga er over.

Kåfjord kommune har stengt Utinord-løypene i Skardalen. Det inkluderer løypene til Skardalsgammen, Baalsrudhula og Jopplen. Kommunen vil informere om når løypene igjen er åpnet for ferdsel.