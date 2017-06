Stiller spørsmål om ladestasjoner

– Vi kommer til å stille spørsmål i Fylkestinget på torsdag om hvordan Fylkesrådet har tenkt å følge opp ladestrategien for Nord-Troms, med tanke på elbiler, sier Mikal Nerberg, 1.kandidat for Miljøpartiet de Grønne Troms.

Nerberg, som også er leder for Lyngen MdG, sier de ønsker at det nå tas ansvar for denne satsingen.

– Staten har gått ut med en plan og tilbud for å få private aktører å ta det ansvaret. Men i Nord-Troms og nordover har man ikke fått noen å bite på, ingen har vært interesserte. Derfor foreslår vi at Fylkesrådet deler ansvaret opp til mindre aktører, sier Nerberg.

Ifølge han virker det som om Fylkeskommunen toer sine hender og venter på Staten i denne saken.

– Nå må det tas ansvar når man sier man skal satse på sånne ting.

Du kan se live fra junisamlingen på Fylkestinget her .