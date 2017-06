Ingen planer for flere fergeturer til Uløybukt 

I torsdagens møte i Troms Fylkesting, stilte representanten Nils Einar Samuelsen (KrF) spørsmål om fergetrafikken til Uløybukt i Skjervøy. Dette skjedde i en interpellasjon der Samuelsen, som også er leder for samferdselskomiteen i Troms, pekte på de investeringene som har skjedd i bygda, rettet mot reiseliv.

Dette var Samuelsens interpellasjon: ”Uløybukt i Nord -Troms er en liten bygd med noen fergeavganger til og fra Rotsund i løpet av uken. Det har de siste årene vært investert mye i turisme og turistanlegg der, noe som medfører at det gjennom store deler av året er mange mennesker som reiser til og fra bygda. Befolkningen og næringslivet i Uløybukt har ytret ønske om noen flere fergeavganger pr. dag, samt bedre korrespondanse med Lyngenferga, bl.a om søndagskveldene."

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) kunne imidlertid ikke love noen flere avganger til og fra bygda nord på Uløya.

– Dersom Uløybukt skal få flere turer må antall avganger til Havnnes reduseres. Dette må gjøres selv om budsjettet for sambandet øker ettersom det tar mye tid å gjennomføre de lange turene til Uløybukt, sa Prestbakmo i sitt svar.

Han sa det har vært dialog om saka med bygdelagene både på Havnnes og Uløybukt om saka.

– Det er motstridende hensyn å ta når det gjelder rutetabellen på sambandet. På grunn av dette foreligger det for øyeblikket ingen planer om å endre rutetabellen.

Imidlertid kunne fylkesråden love å følge opp saka gjennom at han vil ta initiativ til et møte med berørte kommuner for å se på behovet for en endring av rutetabellen.