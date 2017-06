Myrseth går av – Ørnebakk blir ny leder

Torsdag gikk Cecilie Myrseth (Ap) av etter to år som fylkesrådsleder. Nå forbereder hun seg til stortingsvalgkamp for Arbeiderpartiet.

– Det har vært et privilegium å jobbe for et fylke som har så mange framtidsmuligheter. I organisasjonen har det vært profesjonalitet og lojalitet, men også mange flotte kolleger. De blir jeg å savne, sier Myrseth .

Fredag morgen kom pressemeldingen om at Myrseths partikollega, Willy Ørnebakk, nå overtar rollen som fylkesrådsleder. I dag presenteres det nye fylkesrådet for fylkestinget.

– Det er en stor glede for meg å kunne presentere ett nytt fylkesråd, hvor vi viderefører det gode samarbeidet mellom AP, Sp, Venstre og KrF. Og så får vi inn to nye personer, som jeg vet vil bidra til å prege fylkesrådets politiske arbeid på en sterk og positiv måte, sier den nye fylkesrådslederen, Willy Ørnebakk (Ap).

Når fylkesrådslederen går av betyr det også at hele fylkesrådet går av sammen med lederen. I henhold til den parlamentariske praksis varslet fylkesordføreren deretter fylkestingets medlemmer. Det ble så klart at de samarbeidende partiene Arbeiderpartiet, Sp, Venstre og KrF vil fortsette sitt politiske samarbeide i fylkesråd, og fylkesordføreren utpekte dermed Arbeiderpartiets kandidat Ørnebakk til ny fylkesrådsleder.

Det nye fylkesrådet består av:

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk, Ap

Fylkesråd for samferdsel og miljø, fylkesrådets nestleder: Ivar B. Prestbakmo, Sp

Fylkesråd for kultur og næring: Sigrid Ina Simonsen, Ap

Fylkesråd for utdanning: Roar Sollied, Venstre

Fylkesråd for plan og økonomi: Ane-Marthe Aasen, KrF

I det påtroppende fylkesrådet er det to nye navn, Sigrid Ina Simonsen og Ane-Marthe Aasen. Simonsen kommer fra jobb i Statoil, er leder av Harstad Arbeiderparti og sitter i kommunestyret i Harstad.

Aasen er fra Tromsø, og kommer fra stillingen som rådgiver i Kunnskapsparken Nord (KUPA). Hun har tidligere vært fylkesvaraordfører i Troms i perioden 2003-2007.