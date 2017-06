Mener avgiften på drivstoff er urettferdig

De ønsker derfor å fjerne drivstoffavgiften, da denne avgiften er like stor i byene som i distriktene.

- Den blir misbrukt som virkemiddel, mener Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, og minner om høstens drama der nettopp denne avgiften lå an til å felle hele regjeringen.

- Uansett valgresultat kan vi ikke ha fire nye år med krangling over drivstoffavgiften. Nå må vi tenke nytt, legger han til.

NAF mener politikerne ikke ser på annet en drivstoffavgiften når de skal forsøke å få folk til å la bilen stå.

- Politikerne ser blindt på drivstoffavgiften når de leter etter virkemidler for å få folk til å kjøre mindre bil. Det går et klart skille mellom bygd og by her, sier Skjøstad.

- Det vesentlige er om man har et alternativ til bilen.

Venter på elbil til distriktene

Elbiler kan være en del av løsninga, tror Skjøstad.

- Vi venter på at elbilene skal komme også i distriktene, og dette vil sikre en god omstilling, sier Skjøstad.

NAF håper politikerne kan ta i bruk andre virkemidler.

- Det er bakstreversk av politikerne å bruke så mye tid på denne avgiften framfor å tenke nytt og ta i bruk de mulighetene som ligger i ny teknologi.

TØIs beregninger viser at samfunnets kostnader per mil med en dieseldrevet personbil fordeler seg slik: