Halparten nøyer seg med to uker ferie

En undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring viser at 21 prosent av bøndene har hatt to uker ferie i løpet av det siste året. Snaut 14 prosent har hatt bare én uke og nesten 18 prosent oppgir at de har tatt ut enda mindre enn dette.

Samlet sett har 52 prosent av bøndene i undersøkelsen hatt to uker eller mindre ferie det siste året.

– Feriene er korte og sjeldne. Samtidig er nok forholdet til selve skillet mellom arbeid, fritid og ferie noe mindre tydelig enn for mange andre grupper, ettersom de fleste bønder også bor på bruket og har gårdsdriften som livsform, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring i en pressemelding.

45 prosent av bøndene svarte at de tar tre eller flere ferieuker, men kun tre av ti tar fire uker eller flere.

Lange arbeidsdager

Bøndene tar ikke bare lite ferie, de jobber også mange timer per uke.

– Syv av ti bønder svarte at de jobber 50 timer eller mer i uken. Bare én av ti klarer seg med 39 timer eller mindre. Så det blir lange dager og stor samlet arbeidsbelastning, sier Djupedal.

Bøndene har i undersøkelsen oppgitt gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke for hele året, når innsatsen på gårdsbruket og i en eventuell annen virksomhet regnes sammen.



– Vi vet at en svært høy andel av bøndene har inntekt fra arbeid utenom selve gårdsdriften, både i form av binæringer knyttet til bruket og til helt annen type virksomhet. Dette bidrar til å øke den totale arbeidsmengden for denne yrkesgruppen, sier Djupedal.