Sjåfør skal ha nektet å flytte traileren

Traileren skal ha stått parkert ved Joker i Sørkjosen. Ifølge tipser sto den i veien for andre trafikkanter.

Ga disposisjon

– Et latvisk vogntog hadde parkert slik at det sto til hinder for trafikken, ifølge han som meldte det inn. Han skal ha snakket med trailersjåføren som nekta å flytte traileren, fordi han var på hviletid, sier Martin Vazquez, politibetjent ved Nordreisa lensmannskontor.

Dersom trailersjåfører bryter hviletida, kan de få bøter ved kontroll. Politiet dro til Sørkjosen for å snakke med trailersjåføren.

– Politiet dro til stedet, snakka med trailersjåføren og ga han disposisjon til å flytte bilen og bryte hviletida, sier politibetjenten.