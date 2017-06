Tror årsaken er algeoppblomstring

Framtid i Nord omtalte først misfarginga i mai, da Kåfjord kommune hadde fått flere tips om at fjorden innerst i Birtavarre var misfarget. Det ble tatt kloakkprøver, men det skal ikke ha gitt utslag. Statens vegvesen undersøkte også området, men kunne ikke finne tegn på at misfarginga har sammenheng med steinutfyllinga ved bygginga av tunnelen på E6 .

Nå har deler av fjorden igjen fått en tydelig brunfarge, og Kåfjord kommune fortsetter arbeidet med å finne årsaken.

Observert flere steder

Sist uke opplyste Kåfjord kommune at de har kontaktet Aquaplan-niva for at de skal ta prøver. Etter å ha fått tilsendt flere bilder, tror Aquaplan-niva årsaken kan være algeoppblomstring.

- Lignende farger i de siste dagene også observert i andre fjordsystemer i Troms, skriver ordfører Svein O. Leiros på Facebook og Kåfjord kommunes nettside.

- Kåfjord kommune vil arbeide videre med saken mandag i den hensikt å få en endelig avklaring av situasjonen, opplyser ordføreren.

Saken skal også ha vært drøftet med NVE region nord, men de har iikke gjort nærmere undersøkelser av grunnforholdene.