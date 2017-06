Tid for å male om huset

Hakk og sår i malingsfilmen bør utbedres så snart som mulig, så vann ikke trekker inn i treverket. Mikrosprekker i malingsfilmen kan også bane vei for vann. Maling som flasser, altså løsner fra underlaget, likeså.

Du kan sjekke det ved å feste maskeringsteip på kledningen og se om maling følger med når du drar den av.

Hvis malingen løsner helt inn til treverket, betyr det ofte at huset har blitt malt for mange ganger uten at maling er fjernet.

Det kan også komme av at fukt er blitt stengt inne i treverket og utluftingen ikke fungerer.