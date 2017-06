Alt som trengs er din stemme

En ny tjeneste er i vinden hos Sparebank 1 Nord-Norge. Nå har de nemlig lansert det som lar norske bankkunder overføre penger, kun ved bruk av sin egen stemme. Dette er den første talestyrte banktjenesten i landet, i følge en pressemelding fra banken selv.

Overføre mellom egne konti

I første omgang vil tjenesten kun gjelde for overførsel mellom egne konti. På sikt er målet å gjøre tjenesten tilgjengelig for alle slags overføringer og betalinger. Dette er ifølge Sparebank 1 Nord-Norge startskuddet for ett av de viktigste utviklingsområdene for banknæringen i tiden framover.

– Bankene blir mer og mer digital og vi jobber kontinuerlig med å finne områder der vi kan anvende teknologi til å forenkle og forbedre våre kunders hverdag. Her er talestyring et viktig satsingsområdene, sier Ronni Møller-Pettersen, konserndirektør for salg og kunderelasjoner i SpareBank 1 Nord-Norge.

"Siri" gjør jobben

Den nye tjenesten lar iPhones talestyrte assistent, Siri få tilgang til å overføre penger mellom egne kontoer i mobilbanken. For eksempel kan kunder be Siri overføre penger til sparekontoen din eller penger til barnets konto.

– Det kan være nyttig for en familie med felles konti, med rask overføring av penger til ungene eller mellom ektefeller. Målet etter hvert er at kunder som har behov for det skal kunne utføre de fleste tjenester ved bruk av talestyrte assistenter, sier Møller-Pettersen, og påpeker at tjenesten kan være spesielt nyttig for eldre og kunder med synshemminger.

Flere digitale assistenter

Ifølge en analyse utført av Gartner vil 85 prosent av alle kundeinterasjoner håndteres av digitale assistenter innen 2020. Analyseselskapet Ovum har dessuten spådd at antall digitale assistenter vil overgå antall mennesker innen 2021.