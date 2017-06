Vil bruke 30.000 på sjømatbrosjyre

Rådmannen har i sin innstilling til næringsutvalget i Skjervøy kommune onsdag foreslått å bevilge 30.000 kroner til å få laget en brosjyre som skal synliggjøre tallene for sjømatnæringa Skjervøy.

Rådmannen mener det er et stort behov for et sliikt tallgrunnlag for sjømattransporten. Tallene er tenkt brukt som begrunnelse for innspill til blant annet Regional Transportplan - som har høringsfrist 4. september.

"I tillegg er det behov for å synliggjøre tallgrunnlaget ovenfor regionale og sentrale politikere. Ovenfor disse ser vi behov for å få laget en brosjyre som synliggjør faktatallene, blant annet vareverdien og kvantumet for sjømattransporten", heter det i saksfremlegget.

Rådmannen, ved maritim næringsutvikler Silja Karlsen, mener det er viktig å få fram hva transporten av sjømat fra Skjervøy utløser av veibehov. Fylkesvei 866, rassikring på Arnøya og fergeforbindelsen til og fra Arnøy er noen av utfordringene.

Brosjyren er tenkt å inneholde blant annet 2016-tall for vareverdi og kvantum og prognoser for 2017, Årsdøgntrafikk gjennom året, andelen av sjømattransport ut av Skjervøy sammenlignet med resten av Troms og sysselsettingen i sjømatnæringen.