Kreftsyke Therese kan få behandlingen hjemme

Det var Nordreisa Røde Kors og leder Herborg Ringstad som tok initiativ til kronerullingen som har bidratt til at det etterspurte tilbudet nå er på plass.

– Vi så behovet for at kreftrammede skulle kunne få cellegiftbehandling i Nordreisa, noe som ikke har vært mulig tidligere, sier Ringstad.

Det er nemlig mye som skal ligge til rette for at man skal kunne tilby behandlingen. Fortsatt kan ikke alle kreftrammede nordreisaværinger benytte seg av tilbudet - noen må fortsatt til Tromsø. Avgjørelsen tas på bakgrunn av behandlingens varighet og en del andre faktorer, ifølge kreftsykepleier Randi Olsen.

– Noen behandlinger går over flere døgn, og det har vi ikke kunnskap og ressurser til. Derfor er det legene i Tromsø som avgjør om pasientene kan behandles her, sier hun.

I 2015 åpnet det en dialyseavdeling på Sonjatun:

- Dette gir meg en bedre hverdag Mandag åpnet en dialyseavdeling på Sonjatun. Det er Bernt Mathiassen (47) fra Kvænangen glad for.

Kan sykle til behandling

Det er i dag to stykker som er under behandling på Sonjatun, og en av dem er Therese Andersen som har fått diagnosen brystkreft.

Hun startet cellegiftbehandlingen i mars i år, og er veldig glad for at hun kan få den hjemme i Nordreisa.

Med tre små barn og en mann som jobber offshore hadde de ukentlige byturene blitt en ekstra påkjenning i en allerede vanskelig situasjon.

– I tillegg til all kjøringen, så er mannen borte to uker i strekk, så da måtte vi hatt barnevakt, sier hun.

Hun forteller at det er veldig godt å slippe å tenke på slike ting oppi alt.

– Nå kan jeg faktisk sykle hit om det kniper om, ler hun.

Samlet 70.000

Kreftsykepleier Randi Olsen er også veldig glad på pasientenes vegne.

- Når man vet hvor mye energi som går til behandlingen, er det veldig godt at de slipper reisen i tillegg, sier hun.

- Vi er utrolig takknemlige for Røde Kors som startet kronerullingen, og for bygda som har sett behovet, legger hun til.

70.000 kroner samlet Røde Kors inn til formålet, og for dette ble det kjøpt inn infusjonspumpe, som benyttes til cellegiftbehandlingen. Pumpa kan også brukes til intravenøs ernæring, og har vært brukt til det.

– Vi kjøpte også inn møbler til rommet behandlingen foregår i - blant annet to elektriske stoler, en seng for de som trenger å ligge og malerier på veggen, sier Ringstad.

Kreftplan

Det er foreløpig kun Nordreisas innbyggere som kan benytte seg av tilbudet på Sonjatun. Det er imidlertid diskusjoner om hvordan det skal kanaliseres i framtiden - om det skal legges inn under Distriktsmedisinsk senter i Nord-Troms eller om det fortsatt skal være en kommunal oppgave.

Dette er blant mange ting grunnen som gjør at Olsen og Ringstad etterspør og understreker viktigheten av å ha på plass en oppdatert kreftplan. I Nordreisa skulle denne egentlig vært på plass for to år siden.