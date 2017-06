– Regjeringen utvider adgangen til midlertidige ansettelser ytterligere

Regjeringen har lagt fram tre forslag til endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak og midlertidige ansettelser.

– Endringene vil reversere den opprydningen som domstolene har foretatt når det gjelder ansettelser i bemanningsbransjen, fastslår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding fra LO.

– Det er bare noen måneder siden Bergen Tingrett ga seks polske arbeidere medhold i at ansettelsesformen "fast ansatt uten garantilønn" i realiteten dreide seg om en serie ulovlige midlertidige ansettelser. Regjeringen setter nå denne dommen til side, og vil reversere den oppryddingen som domstolen foretok når det gjelder bemanningsbransjen. LO kan ikke se at det i høringsnotatet vises til noen nye forhold som kan begrunne dette. Dommen har åpenbart skremt bemanningsforetakene, som benytter ansettelsesformen. Nå kommer regjeringen bransjen til unnsetning, og utvider adgangen til midlertidige ansettelser, slår Gabrielsen fast.

– Forslaget innebærer at bemanningsbyråene gis en helt ny adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig, og er nok en uthuling av hovedregelen om fast ansettelse, sier LO-lederen.

Skuffet

Regjeringens forslag innebærer at bemanningsbyråene skal kunne ansette midlertidig i de tilfeller der ansettelsen skal dekke «reelle vikariater» i innleiebedriften, skriver LO i pressemeldinga. Gabrielsen er skuffet over at regjeringen gir denne åpningen.

– Regjeringen argumenterer med at innleiebedriftene har behov for fleksibilitet, men at innleiebedriften har et midlertidig behov betyr jo ikke at bemanningsbyrået har det. De driver jo nettopp med utleie av arbeidskraft, og vil som regel ha permanent behov for folk å leie ut. Og skulle bemanningsbyråets behov være midlertidig, da har de lovlig adgang til å ansette midlertidig allerede i dag.

Skuffende at det ikke følges opp

I mai ba LO-kongressen departementet om å benytte arbeidsmiljølovens § 14-12 (5) til å forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller innen visse bransjer når viktige samfunnshensyn tilsier det.

– Det er skuffende at dette ikke følges opp av regjeringen, fordi det er et sterkt behov for å regulere bransjen strammere, sier han.

LO har lenge etterspurt en presisering av begrepet «fast ansettelse», og de merker seg at regjeringen foreslår nettopp dette.

– Vi vil gå ordentlig inn og se på forslaget til formulering, men i utgangspunktet er vi positive til dette, sier Hans-Christian Gabrielsen.

– Våre erfaringer tilsier at slike beskrankninger er lette å omgå for virksomhetene. Vårt syn er at dette reguleres best ved at innleie krever forhandlinger mellom virksomheten og de tillitsvalgte, sier LO-lederen.