Viktig signal fra politikerne

Torsdag ble det i regi Skjervøydagan holdt paneldebatt på Skjervøy hvor alle 1.kandidatene til partiene i Troms deltok.

Et av temaene var sykestuesengene i Nord-Troms 4. Alle deltakende politikere uttrykte viktigheten av å beholde sengene.

Kommunestyre i Kåfjord: Beholder sykestueplassene Tirsdag var det kommunestyremøte i Kåfjord.

– Det vitner om at vi har gjort en god jobb. Det som er spesielt for regionen er at de har så lang tradisjon med sykestuene, det er godt innarbeidet hos befolkningen og godt brukt. Jeg er glad for at den nye Tromsbenken signaliserer viktigheten sengene har.

Han sier rapporten som nylig ble framlagt understreker det man i regionen har tenkt og sett.

– Det å beholde ordningen har store samfunnsøkonomiske besparelser. Det at vi holder det desentralisert sparer masse penger.

Han er klar på at Skjervøy vil kjempe med nebb og klør for å beholde dagens nivå, der Skjervøy selv finansierer tre senger og UNN og Helse Nord finansierer for tre.

– Rapporten styrker våres sak, sier han.