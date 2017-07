Tettpakket program under Arctic Race

Et tettpakket program før og delvis også under og etter at tredje etappe i Arctic Race of Norway starter lørdag 12. august klokka 13.55 ved Best-stasjonen på Lyngseidet.

Først post er offisiell åpning av ARN-dagene i Prestelvparken.

- Vi byr på gøy på landet med konebæring, stafett, gakk gakk-race og minitriathlon, forteller leder Bente Rognli og Reidun Holm i Lyngseidet bygdeutvalg.

Publikum oppfordres til å ta med grillmat. Bygdeutvalget har ansvaret for grilling og tilbehør.

- Dette blir en fin start på ei hektisk helg, forsikrer Rognli og Holm.

K. M. Myrland i teltet

Markedsteltet åpner fredag formiddag. Sanitetsforeningen inviterer til trehjulssykkel-, dukkevogn- og rullatorløp.

Motbakkeløp på ettermiddagen til Verdens Ende. På kvelden blir det fest i teltet med blant andre K. M Myrland og Jamie Moses.

Furuflaten byr på pubkveld.

Folkeritt og barneritt

På lørdagen blir det folkeritt og aktiviteter på scenen før selve Dronningetappen av ARN rulles i gang. En halv time senere starter Mini arctic race for de yngste.

På Furuflaten er det Veldagen.

Siste post lørdag skjer i markedsteltet, hvor Myrland, Moses og lokale artister står for underholdningen.

Stenger riksveien

Oppvekstsjef Anette Holst i Lyngen kommune opplyser at programmet vil oppdateres fortløpende. Noen bebudede arrangement er foreløpig ikke definitivt bekreftet.

Statens vegvesen stenger i fire timer lørdag RV 868 mellom Lyngseidet og Oteren.