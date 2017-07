Over 6000 elever kom inn på førstevalget sitt

I går gikk det ut SMS til totalt 6.556 søkere som har fått tilbud om videregående opplæring i Troms.

Det er hele 98 prosent av alle som søkte, skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

De resterende er blant annet elever som ikke har kvalifisert seg for opprykk.

Av de som har fått plass har 6046 fått oppfylt sitt førsteønske.

Det er rundt 700 sykker som fortsatt venter på plass, eller venter på plass for et høyere ønske enn de fikk innfridd i førsteinntaket.

Videre har 336 av 825 søkere med ungdomsrett blitt formidlet til læreplass i arbeidslivet, mens 462 fortsatt venter på plass. Dette er likevel bedre enn fjoråret, heter det i pressemeldingen.

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied (V) sier at det nå er viktig at elevene bekrefter plassen innen en uke (frist 14. juli).

- Deretter kan man bare ta ferie og glede seg til nytt opplæringsår, så skal vi innpasse flere på ledige plasser, sier han.

Sollied oppfordrer bedrifter, kommuner og institusjoner til å sikre seg lærlinger og lærekandidater, og på den måten bidra til god rekruttering til egen virksomhet, samt en positiv utvikling for landsdelen.