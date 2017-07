Vedtaket skal være bygget på Troms fylkeskommunes vedtak om å be landbruksministeren stanse enkeltsaker i tilknytning til eiendoms- og bruksrettigheter.

Kvænangen-ordfører Eirik Losnegård Mevik (Ap) sier til NRK Troms at departementet må sørge for at dette tar slutt inntil grunneierforholdene i Troms er avklart.