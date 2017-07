Forsker på bærekraftig utnyttelse av kråkeboller

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) leder et prosjekt om kråkeboller som del av et større forskningsprogram ved Framsenteret i Tromsø. I prosjektet (ECOURCHIN) forsker samfunnsøkonomer og naturvitere sammen for å finne en strategi for bærekraftig utnyttelse av kråkeboller i Norge.

"Den er et av verdens best betalte sjømatprodukter og påfører tareskogen skader for millioner av kroner. Kan det lønne seg å høste kråkeboller"? skriver NIVA i en pressemelding til Framtid i Nord.

Dyrbare gonader

Inne i selve kråkebollen ligger det som kalles for gonadene. I gytesesongen inneholder dette lagringsorganet både rogn og melke. Gonadene er svært ettertraktet i sushiretter i store deler av Asia, men også andre steder i verden.

Det er ifølge NIVA prøvd oppdrett på kråkeboller tidligere, men produksjon av kråkeboller satt i system har vist seg utfordrende. Prosjektet har imidlertid tro på at nye typer fôr og innovasjonsløsninger har potensiale til å kunne forløse også denne næringen.

Ikke problemfritt

Foreløpige resultater viser at det potensielle markedet for salg er stort, og at gourmeter er villig til å betale en god pris for Drøbakbollen, en av flere arter i våre sjøområder. Kostnader innen logistikk- og markedsføring er imidlertid usikre – det er ikke problemfritt å servere kråkebolle fra Norge på japanske tallerkener mens bollen fortsatt er fersk.

Også tiden det tar for tareskogen å reetablere seg vil være avgjørende for lønnsomheten til kråkebollehøsting.

"Vinn-vinn" situasjon

Siden kråkebollen er omtalt som en klimaversting, som beiter ned tareskog, hjemmet til blant annet torsken og seien, kan en høsting av disse skadedyrene være en "vinn-vinn"-situasjon, skriver NIVA.

- Effektene kråkebollehøsting har på økosystemet, som gjenvekst av tareskog og økt biodiversitet, er tjenester som vi tar med i regnestykket, sier Wenting Chen i NIVA.