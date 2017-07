Kartlegger naturen i Troms

Målet er ny kunnskap til å forvalte naturen bedre og ta hensyn til verdifull natur. Det skriver Fylkesmannen i Troms i en pressemelding.

På sikt blir resultatet en del av et nytt økologisk grunnkart for hele Norge. Kartleggingen kan brukes i all offentlig forvaltning som har med natur å gjøre. Områdene som antas mest verdifull kartlegges først.

Kartleggingen av skogen gjøres med en eldre metode etter Miljødirektoratets DN-håndbok 13 .

Dette skal kartlegges i 2017:

Deler av Tranøy, Målselv, Sørreisa og Bardu kommune

Sju mindre naturvernområder: Dankarvågvatn naturreservat og Håkøybotn naturreservat (Tromsø) , Vardnesmyra naturreservat og Brannmyra naturreservat (Tranøy) , Stormyra Lapphaugen naturreservat (Lavangen) , Laugen landskapsvernområde (Harstad) og Gullesfjordbotn naturreservat (Kvæfjord)

Deler av Reisa nasjonalpark og Ånderdalen nasjonalpark

Skog i områder som ligger i Tromsø og Balsfjord

Forskjellige typer

Naturtype er ifølge Fylkesmannen en bestemt type natur og alt som lever i den. Denne typen natur har det samme miljøet, som igjen avhenger av fuktighet, berggrunn, næringstilgang og landskapsformer. Miljøet i en rikmyr er eksempelvis ganske forskjellig fra miljøet i en bjørkeskog.

Enkelte naturtyper inneholder også truede arter og truet vegetasjon. Disse er det ekstra viktig å kartlegge slik at de kan tas hensyn til i videre forvaltning.

Tar kontakt

Kartleggerne vil så langt det er praktisk mulig ta kontakt med grunneiere når de ferdes i grenseland mellom innmark og utmark. For spørsmål om oppdraget kan Miljødirektoratet kontaktes på ninkartlegging@miljodir.no.