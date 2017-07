Dødsfall ved Bjørnøya: Ulykkesbåt til Tromsø fredag formiddag

– Vi vil gjennomføre tekniske undersøkelser om bord for å prøve å avdekke hva som er årsaken til at mannen omkom, sier Yngve Myrvoll ved Tromsø-politiet til iTromsø .

En person omkom

Det var onsdag at en person omkom under det som beskrives som «mekanisk drift».

– Vi vet ennå ikke konkret hva som skjedde, men vi skal gjennomføre etterforskning for å finne det ut, sier Myrvoll.

Uklart om varsling

Fiskebåten er hjemmehørende i Tromsø, men Myrvoll ønsker ikke å gå ut med detaljert informasjon om hvilket fartøy det dreier seg om ennå.

– Det er litt komplisert med tanke på varsling av pårørende av den omkomne ettersom han ikke er norsk, sier Myrvoll.

Internasjonal besetning

Besetningen er av forskjellig nasjonalitet, og gjennomgang av varslingen av den omkomnes nærmeste vil skje etter at politiet har snakket med skipperen ombord.

Sjøfartsdirektoratet er også innkoblet i saken for å undersøke hva som skjedde onsdag ved Bjørnøya.

Vil gjennomføre tilsyn

– Vi kommer mest sannsynlig til å gjennomføre et såkalt uanmeldt tilsyn om bord i fartøyet mens det ligger i Tromsø – enten i dag, eller like over helga, sier Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet til iTromsø.

Da vil tilsynet sjekke fartøyets tekniske stand, dokumentasjon over sikkerhetsrutiner og status på sikkerhetsutstyr med mer.

– Det er også mulig at havarimyndighetene vil gjennomføre undersøkelser i forbindelse med dødsfallet, sier Stuatland.