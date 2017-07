Derfor bør menn ikke gå på en damesmell

Det skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

En sikker sommerklassiker i Tryg Forsikring er varianter over den gamle historien: Inviterte kvinne med på rommet – ble loppet for penger, telefon og ellers alt annet av verdi.

- Nå i sommer får vi ukentlig inn telefoner fra litt slukørede menn som har blitt lurt av kvinner i Syden. Og beskjeden de får fra oss er den samme Inviterer du en fremmed kvinne med deg på hotellet og blir robbet, har du opptrådt uaktsomt. Og da gjelder ikke forsikringen, sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg.

Ikke så sjarmerende likevel?

Tryg har en beskjed til alle menn der ute: Det er ikke nødvendigvis ditt vinnende vesen og sjarmerende smil som gjør at damene vil være med deg på rommet. I mange tilfeller er det pengene dine, verdisakene dine og kanskje også mobiltelefonen din som teller aller mest.

- En god reiseforsikring dekker mye, som for eksempel sykdom og forsinkelser som kan oppstå når du er ute og hygger deg på en velfortjent ferie. Men er du beruset, inviterer en fremmed dame på rommet og deretter blir rundstjålet, må du dekke regningen selv. På forsikringsspråket heter det "uaktsom adferd", eller på godt norsk: Dette burde jeg ha skjønt.

Trønder i knipe

Forsikringsselskapet fikk nylig en telefon fra en noe spak trønder som hadde gått på en damesmell i syden. Kvinnen robbet han for verdisaker, penger og pass, like etter at han hadde sovnet i senga.

– Han skjønte at han var langt på vei skyld i tyveriet selv, men lurte på om vi kunne dekke noe. I slike saker er det nok graden av promille som også vil avgjøre graden av erstatning. Vi har ennå ikke avgjort hvor mye den uheldige trønderen får dekket, sier Steen.

– Havner kvinner ofte i samme situasjon som menn?

– Det er sjelden. Menn i 40-50-årene er nok gjengangeren her, smiler forsikringsmann Arvid Steen i Tryg.