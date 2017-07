Peter tok et humoristisk oppgjør med lekk tunnel

At Maursundtunnelen lekker sjøvann på grunn av reprasjonsarbeid har vært et irritasjonsmoment for mang en bilist den siste tiden.

De verste lekkasjene er tettet igjen, men fortsatt renner det fra flere plasser. Det blir det imidlertid ikke gjort noe med det inntil videre, da arbeiderne har tatt ferie.

En av bilistene som har fått merke dette er Peter Vang fra Nordreisa. I går kveld tydde han til Facebook for å ta et humoristisk oppgjør med tunnelen som lekker saltvann.

Denne sangen postet han på Statens Vegvesens sider, sammen med bilde av en sei på frontruta. Du skjønner sikkert raskt hvilken melodi som hører til.

Så mye rart kan hende når man kjører i tunnel

og det jeg skriver om er ikke tull:

Vi visste jo at denne her var ikke helt på stell,

men ikke at den hadde svære hull...!

For ned fra hullet deiset det en grå og liten fyr,

en overrasket undersjøisk ting,

den sprellet under vindusvisker'n som en fektet tyr

og vi skjønte at det var en grønnsporing.

Vi har en småsei på ruta,

grønnspo-ring, grønnspo-rang,

vi har en småsei på ruta,

tunnel-sang!

Viiiii har verken fiskeboller eller bollefisker,

men vi har en småsei på ruta.

(God aften, Statens Vegvesen,

det har går ikke an,

vi kan'ke ha det sånn i vår tunnel!

Den lekker som ei sil og skitner bil'n med salt sjøvann,

og jammen ett og annet fiskesprell!)

Vi har en småsei på ruta osv...