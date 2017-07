Riddu Riđđu 2017 ble historisk

Riddu Riđđu 2017 er nå historie. Årets festival ble historisk etter at Hennes Majestet Dronning Sonja kom med kongeskipet inn til Kåfjord torsdag formiddag og sto for den offisielle åpningen. Det endelige besøkstallet for Riddu Riđđu 2017 er 6500, noe festivalledelsen sier de er tilfredse med.

- Årets besøkstall gikk over budsjettet, noe vi kan si oss veldig fornøyde med, i sær når regnet også valgte å besøke oss de to første festivaldagene, i tillegg til tre store avbookinger tett opp mot festivalen, sier festivalledelsen i en pressemelding.

- Publikum og våre besøkende har gitt gode tilbakemeldinger på årets festival, og stemninga har vært like fin som det vi ønsket at gjestene skulle få oppleve.

Historisk besøk

Dronningens tale, som anerkjente både Riddu Riđđu sin betydning som flaggskip for samisk kultur og internasjonale urfolkssamarbeid, befestet Riddu Riđđu sin posisjon og rørte mange.

Åpningskonserten besto av komponist og jazzmusiker Mette Henriettes bestillingsverk, noe som endte opp med å bli et av årets kunstneriske høydepunkter. I år kunne festivalen tilby blant annet Klubb Lavvu, hvor både AKU-MATU fra Alaska og Dj Ailo skapte god stemning.

Takket det samiske folket

Publikumet tok godt imot det nye tilbudet, og satte pris på en ny og mer intim arena på festivalområdet. Kunstnerne fra Alaska har satt et markant spor som årets nordlige folk. Øyeblikket som virkelig festet seg i hjertet til mange var når delegasjonens eldste, Mary Ann Warden, takket det samiske folket for å ha reddet de fra sult med å dele reindrift og rein med Alaska og tydeliggjorde det sterke båndet mellom de to urfolksgruppene.