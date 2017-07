- Vekta har mye å si når en skal bremse opp

Derfor må en huske å sjekke lastekapasiteten og passe på at en ikke har for tung last med seg. Det kan du sjekke for eksempel ved Statens vegvesens lokaler på Storslett.

– Vekta påvirker hvordan bilen oppfører seg. Ikke minst har vekta mye å si når en skal bremse opp, påpeker Marianne Moe i Statens vegvesen.

På vegvesen.no er det en egen kalkulator der en kan beregne hvor mye last en kan ha på tilhengeren sin. Vegvesenet har også en egen app; «Bil og henger», som kan lastes ned fra AppStore, Windows Phone Store og Google Play.

Ikke lov over 80 km/t

I Norge er reglene slik at en ikke har lov å kjøre fortere enn 80 km/t dersom en har henger, uansett hva fartsgrensa er. Dersom hengeren ikke har brems, så har man ikke lov å kjøre i over 60 km/t.

– Vi vil også minne folk på at det er viktig å sikre alle løse gjenstander som er med på ferieturen. Løse gjenstander kan bli slengt framover om føreren må bråbremse. For eksempel vil en usikra iPad kastes framover med en kraft på 96 kilo om det oppstår kollisjon når en kjører i 100 kilometer i timen, opplyser hun.

Flere av campingbilene er registrert slik at personer med vanlig førerkort (klasse B) kan kjøre dem. Bilene er ofte konstruert for tyngre last, men da må en ha utvidet førerrett.