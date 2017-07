Frykter pyroman i Kåfjord

Natt til fredag brant en grillhytte i indre Kåfjorddalen i Birtavarre ned. Hytta er satt opp av en privatperson, men var åpen og ment for allment bruk. Det er andre gangen samme grillhytte brenner ned. Også i 2009 ble den forsøkt satt fyr på.

For under to uker siden brant en annen hytte i nærheten helt ned, som eies av Indre Kåfjord Idrettslag.

Brannene har ført til fornyet frykt for at en pyroman går løs i Kåfjord. Innbyggerne i Birtavarre har opplevd uvanlig mange hyttebranner i flere år.

I 2011 hadde i alt seks hytter og et bolighus brent ned på få år. I 2013 brant Paulan-hytta i Kåfjorddalen for fjerde gang.

– Den siste grillhyttebrannen har vært nå i natt, og vi har patrulje ute som gjennomfører etterforskning. Det er to nærliggende grillhytter som har brent ned på kort tid, så derfor ønsker vi å etterforske en eventuell sammenheng, sier politiførstebetjent Ingvild Koht Furnes.

Hun ber alle som har vært i området rundt de to branntomtene om å melde seg.