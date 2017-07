Dette handler vi mest av på nett

På sommeren er det spesielt tre ting nordmenn kjøper mer av, ifølge tallene fra undersøkelsen, nemlig bilrelaterte artikler, klær og sko og elektronikk. Samtidig viser det seg at vi kjøper mindre underholdning i sommermånedene, skriver iTromsø.

Handler døgnet rundt

En annen tendens som skiller seg ut er når på døgnet vi handler. Der vi ellers handler mest på kveldstid resten av året, er aktiviteten omtrent like stor hele døgnet på sommeren.

Rapporten «Netthandel i Norden 2017» , utført av PostNord, viser at nordmenn også er av dem som handler mest på nett i Norden, etter svenskene som troner på topp. Verdien av norsk netthandel passerte i fjor 50,1 milliarder kroner.

De yngste handler mest

En fersk undersøkelse fra Storbritannia viser at det er personer mellom 18 og 34 år som handler mest på nett, ifølge Klarna.

– Dette supplerer tallene vi har for det nordiske markedet. 65 prosent av alle nordmenn har nå handlet på nett, og vi har en stund nå antatt at det er de yngre generasjonene som står for flertallet av antallet kjøp, sier Jens Rygg i Klarna Norge i et presseskriv.

I Norge er det de mellom 25 og 34 år som handler mest, mens aldersgruppen 35–44 år ligger som nummer to på listen. Blant de sistnevnte oppgir 94 prosent at de handler på nett iblant eller ofte, skriver iTromsø.

Forventer økning

Ifølge Rygg forventes de yngre å ha størst innflytelse fremover.

– De yngre generasjonenes innflytelse vil øke, ikke bare fordi de blir en større gruppe, men også fordi kjøpekraften deres vil forbedres etter hvert som de blir eldre. Det betyr at kundegrupper som i dag stort sett handler rimelig sminke, klær og sko på nettet, etter hvert også vil handle dyrere ting som elektronikk, møbler og husholdningsartikler. Med andre ord vil stadig flere bransjer oppleve økt netthandel etter hvert som «the digital natives» blir eldre, sier Rygg.