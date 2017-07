Gikk Norge på kryss og tvers

For over et år siden ble 24 år gamle Andreas Orset ansatt for å gå Norge på kryss og tvers. Sist helg satte han sekken fra seg for siste gang, etter å ha gått mer enn 2100 kilometer norsk natur. Det skriver Alfa i en pressemelding.

Målgangen var på fjellfestivalen Vinjerock, og med seg på siste etappe hadde han blant annet den kjente polfareren Aleksander Gamme.

− Dette har utvilsomt vært mitt livs største eventyr. Det har vært et år fylt med kontraster og et år jeg har lært utrolig mye, også om meg selv og mine grenser. Jeg tror jeg har vokst som person, og at året jeg har bak meg kommer til å sette spor i mange år fremover. Kanskje resten av livet, sier en glad men litt sliten Orset.

Skotester og inspirator

Orset ble ansatt av den norske skoprodusenten Alfa, dette i samarbeid med Visit Norway og Norsk friluftsliv. Målet var å teste sko, samt inspirere nordmenn til å komme seg mer ut, med bilder og omtale av norske naturopplevelser.

Prosjektet har ifølge Alfa vakt internasjonal oppsikt da det har fått omtale både i National Geographic og Lonely Planet.

Også 18000 personer har fulgt Orsets opplevelser i sosiale medier.

− Andreas har gjort en strålende jobb. Ikke bare har han vist frem slående vakker natur og inspirert mange til å komme seg ut, han har også gitt Alfa uvurderlige tilbakemeldinger på våre sko, som produkttester. Det har vært en fryd å følge ham, både i sosiale medier og nå på den siste etappen, sier administrerende direktør i Alfa Sko, Pål Olimb som også gikk den siste etappen sammen med Orset.

Nord-Norge en favoritt

Blant alle opplevelsene setter Orset Nord-Norge høyest på lista.

− Det var sydenvær da jeg tok jeg meg opp fjell etter fjell på Senja. Med bålkos og teltliv på de vakre strendende, var disse dagene den definitive totalopplevelsen. Samtidig var Skamtinden på Kvaløya og Nordlysobservatoriet på Halddetoppen også noen av opplevelsene jeg aldri vil glemme, sier Orset.

Framtid i Nord skrev om Orset da han vandret i Lyngsalpene. Han var innom Blåisvatnet, Steindalsbreen og i Lyngsdalen, i tillegg til toppturer til Rørnestinden og Rørnesfjellet.

− Lyngen er et flott sted. De mektige fjellene som reiser seg fra fjorden er virkelig et spektakulært syn, sa han i juni i fjor.