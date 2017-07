Faktisk helt sant: Budsjettforliket i høst gjorde at det nå må spares på mange sykehus

Konklusjon: Faktisk helt sant

Regjeringen foreslo et reelt effektiviseringskrav for sykehusene på 177 millioner kroner i 2017. Budsjettforliket med Venstre og KrF økte dette med 415 millioner kroner. Disse pengene må sykehusene selv spare inn.

Gjennomgang

I sin tale viser Audun Lysbakken til budsjettforliket i fjor høst mellom regjeringspartiene Høyre og Frp, og støttepartiene Venstre og KrF. Vi oppfatter at han knytter behovet for sparing konkret til dette forliket.

Som vi kommer nærmere tilbake til senere i denne gjennomgangen, er alle statlige virksomheter allerede pålagt et generelt effektiviseringskrav på 0,5 prosent gjennom den såkalte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). Denne ble innført i 2015, og har derfor vært virksom i noen år.

Lysbakken påstand etterlater imidlertid et inntrykk av at selve forliket mellom partiene under budsjettforhandlingene sist høst innebar en endring i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen, og at dette tvinger sykehusene til å gjennomføre større innsparinger enn de eventuelt hadde måttet før budsjettforliket.

Når Faktisk.no ber Lysbakken om dokumentasjon for påstanden, sender SVs kommunikasjonssjef, Siri Gjørtz, et notat partiet selv lagde i desember 2016. I notatet har SV gått gjennom budsjetter og virksomhetsplaner for ulike sykehus og helseforetak. Ikke alle sykehus og helseforetak er med i gjennomgangen.

Notatet viser at flere av dem forventer svært stram økonomi i 2017. I forslaget til virksomhetsplan for Universitetssykehuset Nord-Norge står det for eksempel:

Ytterligere effektivisering er nå krevende å håndtere etter at foretaket har effektivisert for mer enn 10 % av budsjettet de siste seks årene.

Ifølge Gjørtz beskriver notatet sykehusenes økonomiske situasjon etter at regjeringspartiene Høyre og Frp inngikk forlik med Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017. Forliket førte til en lavere vekst i inntektene for sykehusene enn det regjeringspartiene la opp til.

Strengere krav

Høyre og Frps la i sitt forslag til statsbudsjett opp til et effektiviseringskrav på 177 millioner kroner som følge av den såkalte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen).

Reformen innebærer et generelt effektiviseringskrav på 0,5 prosent for statlige virksomheter, omlag 712 millioner kroner i effektivisering. Men i dette skulle de regionale helseforetakene får tilbakeført 535 millioner kroner for å få råd til investeringer og anskaffelser. Altså var det reelle kravet på 177 millioner kroner.

I budsjettavtalen i Stortinget ble ABE-reformen økt fra 0,5 til 0,8 prosent. Dette innebar at effektiviseringskravet økte med 415 millioner kroner, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Faktisk.no.