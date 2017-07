Skal du ut på bærtur? Da bør du vite dette

Fylkesmannen opplyser at grunneiere kan ikke forby høsting på hele tomta, en hel øy eller et stort areal. Derimot kan grunneieren merke et avgrenset område, som for eksempel ei myr.

Er du i tvil om du kan plukke og ta med deg bærene fra et område, er det derfor lurt å høre med grunneieren først.

Nettsted for bærplukkere

De ti friluftsrådene i Nord-Norge utviklet nettstedet «Ut og plukk». Her kan man registrere bærturene og få både statistikk og nyttig informasjon om bær og bærplukking, til både erfarne og «grønne» bærsankere.

Her kan man registrere hvilke sorter man har funnet og hvor mye bær man har plukket i antall liter.

Dette er hovedregelen

Nettstedet opplyser at i Troms er hovedregelen er at man kan plukke med seg multer hvor man måtte ønske, men unntaket er på såkalt multebærland hvor grunneier kan sette ned forbud mot sanking.

FNF og friluftsrådene i Troms mottatt flere henvendelser fra turgåere som har møtt skilt av typen «multebærplukking forbudt».

- Forbudet skal gjøres ettertrykkelig, samt gjelde et avgrenset område, for eksempel en myr. En grunneier kan ikke forby plukking i hele sitt område, som en hel øy eller et stort areal. Skiltingen skal være så tydelig at en turgåer ikke skal være i tvil om hvor det kan plukkes, og du kan uansett forbud alltid plukke multer som spises på stedet, opplyser Friluftsrådene i Nord-Norge.

Åpenbart

Gøril Einarsen hos Fylkesmannen i Troms forteller at det stort sett er åpenbart om plukking er tillatt eller ikke.

– Er man likevel i tvil kan man kontakte grunneier, sier hun.

Hun henviser videre til informasjonen som er lagt ut på Fylkesmannens nettside.

– Skal du på bærtur selv?

– Jeg er nok ikke en aktiv bærplukker, men møter jeg på en multe, så plukker jeg den, forsikrer hun.

Dette sier Friluftsloven om allmennhetens høstingsrett

«Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet.»