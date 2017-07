Nå er Rosinchen hjemme igjen

Den grå hankatten Rosinchen har vært sporløst forsvunnet i to måneder og seks dager. Onsdag denne uken ble han fanget i en kattefelle på Lyngseidet.

- Vi er så utrolig glade. Katten ligger ved siden av oss i sofaen hele tiden nå, og den følger oss rundt i huset, sier den overlykkelige katteeieren Michael Gittschau.

Har lett natt og dag

- Vi var hos veterinæren på Lyngseidet 22. mai med katten. Døren til buret åpnet seg, og han ble mest sannsynlig skremt av noe og løp ut. Vi har kjørt hver dag fra Skibotn til Lyngseidet, og kjørt nesten ti tusen kilometer de siste ti månedene, sier Gittschau.

Endelig hjemme igjen

- Vi fikk beskjed om at katten var observert i et bestemt område. Vi fikk kattefelle fra mattilsynet på Storslett, og vi satte den opp tirsdagskvelden. Da vi sjekket fellen onsdagsmorgen fant vi katten. Den var veldig sulten, og den hadde gått ned 1,7 kilo. Nå er katten endelig hjemme igjen, noe som er til stor glede for både katt og menneske.

- Vi ønsker å takke alle for hjelpen, spesielt prest Peter og kona Irene. De fleste på Lyngseidet vet sikkert hvem vi er nå, siden vi har vært i så å si alle hager og områder på let etter katten. Men vi ga aldri opp, avslutter Gittschau.