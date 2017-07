Nå kommer regnet

Det melder om store mengder nedbør i Nord-Troms det neste døgnet, men fra i morgen ettermiddag vil det bli oppholdsvær. Temperaturene vil være svært ulike, men den kommende uken blir neppe noe varmere.

- Det er obs-varsel på mye nedbør det neste døgnet, noe som kan forårsake lokale oversvømmelser og jordskred. Mandag vil bli preget av skyet vær, men fra midt på dagen vil det bli oppholdsvær, sier vakthavende meteorolog Mathilde Hallerstig.

Slutt på tåken

- Tåke er vanskelig å varsle, men det ser ut til at det blir mer sørlig vindretning, og da er det håp om at tåken holder seg ute i havet. Det er tidlig å si nå, men i all hovedsak er det mye regn som vil være det største problemet. Og det er lite sannsynlig for at det blir veldig tett tåke der det regner, sier Hallerstig.

- Tirsdag vil været bli litt bedre, og hvis en har flaks så kan det bli sol og oppholdsvær. Regnet vil fortsette fra torsdag av og ut mot helgen.