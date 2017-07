United-stjernene viste seg fram mot blekt VIF

Den belgiske kraftspissen var blant flere profiler som viste litt av sin klasse i den godt besøkte showkampen i Oslo. Lukaku ble byttet inn ved pause, og to minutter senere var han sterk i Vålerenga-feltet og headet inn 2-0-målet på en corner fra Andreas Pereira.

Ifølge britiske medier kostet Lukaku 75 millioner pund, om lag 780 millioner kroner, da han ble kjøpt fra Everton tidligere i sommer. United håper han er mannen som skal skyte klubben til et etterlengtet seriegull kommende sesong.

Før Lukakus 2-0-mål hadde en annen storvokst belgier, Marouane Fellaini, sørget for at gjestene fra England tok ledelsen. Det skjedde like før pause da United holdt trykket oppe etter en corner. Henrikh Mkhitaryan slo inn fra høyre, og Fellaini stanget ballen i mål via skulderen til VIF-stopper Jonatan Tollås Nation.

United-kontroll

Fram til den forløsende scoringen hadde United hatt full kontroll på begivenhetene på et regntungt Ullevaal. Vålerenga maktet ikke å løsne en eneste avslutning før pause, mens United hadde flere kvalifiserte muligheter. Blant annet skrudde Paul Pogba en ball i stolpen etter et snaut kvarters spill.

Rundt 25.000 tilskuere hadde tatt turen for å se United-stjernene teste formen mot Vålerenga, men stemningen på nasjonalarenaen var ikke all verden. Gjennom mesterparten av kampen var det såpass stille at man kunne høre spillerne kommunisere med hverandre.

Litt lyd fra tribunene ble det riktig nok da Vålerenga fikk sin første sjanse etter 62 minutters spill. Ghayas Zahid var god plassert alene i United-boksen, men avsluttet over fra elleve meter.

McTominay-scoring

United stilte med et sterkt mannskap mot Vålerenga; kun David de Gea, Jesse Lingard og Antonio Valencia ble igjen hjemme i England. Etter pause byttet manager José Mourinho ut hele laget, og dermed fikk blant andre ungguttene Scott McTominay, Demetri Mitchell og Axel Tuanzebe testet seg.

Etter 70 minutter satte McTominay dessuten inn sitt første mål for United på seniornivå da han økte til 3-0. 20-åringen ble spilt igjennom av Anthony Martial og lurte Vålerengas prøvespiller Benjamin Gleditsch før han kontrollert satte inn gjestenes tredje mål.

Både Lukaku og McTominay fikk sjanser til å øke ledelsen ytterligere, men 3-0-målet ble det siste som skjedde av betydning i kampen. United fikk med seg en kontrollert seier i sin tredje siste kamp før Premier League-starten mot West Ham 13. august. Før det skal storlaget møte Sampdoria (treningskamp) og Real Madrid (europeisk supercup).

Vålerenga spiller sin neste kamp i Eliteserien borte mot Strømsgodset 7. august.

