Flere biler utsatt for hærverk

Natt til søndag fikk politiet melding om at det var gjort skadeverk på flere parkerte biler i et område på Storslett.

- Vi har fått inn en melding om at det er gjort hærverk på flere biler som har stått parkert utenfor et hus i et avgrenset område. Det er vanskelig å si hva som er brukt for å skrape opp lakken og vinduene på bilene, men vi har en teori om hva som har skjedd. Det er gjort skadeverk på bilene til store verdier, og selv om vi ikke har fått noen offisiell takst på skadene, så vet man at disse typer skader er svært dyre å reparere, sier politibetjent i Nord-Troms avdeling Nordreisa, Mads Holsbø Eriksen, og informerer samtidig om at politiet vil etterforske hendelsen.

Bråk på Bios

Politiet fikk natt til søndag melding om at en dørvakt på Bios hadde blitt slått til.

- Det har vært bråk på utsiden av Bios natt til søndag. Det skal ha vært uenighet mellom en gjest og en dørvakt, og det har trolig utviklet seg til en fysisk situasjon. Vi kan ikke gå mer i detaljer om hva som har skjedd. Politiet har vært på stedet og vi avventer om det blir noen anmeldelse, sier Holsbø Eriksen.