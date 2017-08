Miljøpartiet mest fram i ny måling

Ifølge den siste beregningen fra Poll of polls, som er et antatt valgresultat basert på et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger, ville det også blitt et regjeringsskifte til høsten.

I gjennomsnittsmålingen er MDG det partiet er det som går mest fram, med 0,8 prosentpoeng. Partiet klatrer dermed over sperregrensa på 4 prosent. Det vil bety en kraftig økning av partiets stortingsgruppe, fra én til sju.

Samtidig viser beregningen at de rødgrønne – Ap, Sp, SV og Rødt – til sammen ville få 87 mandater og dermed flertall på Stortinget. De borgerlige, Høyre, Frp, Venstre og KrF, ville få til sammen 75 seter.

Ifølge beregningen går Arbeiderpartiet fram 0,4 prosentpoeng fra gjennomsnittsmålingen for juni til 32,1 prosent og sikrer seg tre nye mandater. Høyre ser derimot ut til å miste åtte av sine seter, mens Frp mister fem. Dersom beregningen holder stikk, vil Sp doble sin stortingsgruppe til 20, mens SV får åtte representanter mot dagens sju, og Rødt kommer inn med ett mandat.

Venstre ligger derimot an til å havne under sperregrensen med bare 2 prosent oppslutning og mister sju av sine ni mandater. For KrF kan det bli en svak nedgang fra ni til åtte mandater.

Om Venstre havner over eller under sperregrensen kan bli avgjørende for hvem som blir statsminister til høsten.

