Fin sommerhelg i Nord-Troms

Ifølge vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Vervarslinga for Nord-Norge kan det nemlig bli ganske småtrivelig i Nord-Troms i helga.

– Ja, det ser ut til å bli en fin helg, sier Nordhagen. det blir en endring i dag med vinden som dreier nordøst. Da blir været bedre, sier Nordhagen.

Allerede i dag vil været være bedre enn det har vært de siste dagene. Og enda bedre blir det lørdag.

– Vinden dreier nordøstlig og bringer med seg tørrere luft. Det gir finere vær fra i dag av. Varmest blir det lørdag, men også søndag og mandag ser ut til å bli fine dager med temperaturer rundt 15–20 grader, sier Nordhagen.

Ifølge meteorologen vil det være størst sjanse for finvær på indre strøk.

- På kysten kan det være at lave tåkeskyer blir liggende litt lengre enn på indre strøk slik at man må vente litt på godværet her, sier Nordhagen.

Litt mer ustabilt vær ventes imidlertid fra tirsdag av.

- Da ser det ut til å bli spredt regn og litt sol. Men helga blir som sagt fin. Så får vi bare håpe at prognosene slår til, sier Nordhagen.