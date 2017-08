FlyViking har tjent godt på alle Widerøe-kanselleringene i sommer

iTromsø :

Mens Widerøe har hatt en regularitet på 95,6 prosent, og rundt 350 kansellert avganger i juli, har det nyoppstarta flyselskapet FlyViking levert 98,7 prosent.

– Vi tøyer ikke strikken lengre enn det vi er i stand til å levere ut ifra den avtalen vi har med våre passasjerer. Både i mai og juni hadde vi 100 prosent regularitet, mens tåka i Hammerfest skapte litt problemer i juli. Når vi ser hvordan andre selskap har slitt de siste månedene, er vi både stolt og fornøyd med det vi har levert, sier administrerende direktør i FlyViking, Stein Terje Dahl, og fortsetter:

– Det er mange passasjerer som har blitt berørt og flere som har brukt oss som et alternativ. Det har vært målet vårt siden oppstarten at folk skal se på oss som et reelt alternativ til det eksisterende tilbudet.

Lanserer nye ruter torsdag

FlyViking har også hatt punktlighet på over 90 prosent de siste tre månedene, og helt oppe på 98,5 prosent i mai måned. Deres tredje fly er nå også i lufta, og torsdag vil de lansere høstens program.

– Vi har nye destinasjoner som vi gleder oss til å fortelle om i morgen. Publikumstallene våre er stadig stigende, og øker for hver uke som går. Vi håper det økende tilbudet vårt vil bli tatt godt imot, sier Dahl.

– Optimistisk

I starten av juli kunne NRK melde at selskapet kun tjente 18 kroner per solgte billett, men Dahl er optimistisk for fremtiden til selskapet som hadde sin første flytur 27. mars.

– Vi følger planen vår og ekspanderer videre. Jeg er optimistisk, men det er klart at vi må ha et visst antall fly i drift som vi må kunne spre inntjeningen på før vi tjener penger. Vi jobber med å komme oss opp i fem fly fortest mulig, parallelt med at vi må levere det vi lover til kundene våre, forklarer Dahl.