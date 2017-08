AUF Troms på Utøya: Krever tog til Nord-Norge

Søndag ble AUFs sommerleir på Utøya avsluttet, etter at flere hundre ungdommer inntok campen fem dager tidligere. Blant dem var 19 ungdommer fra Troms i alderen 14 til 24 år. Sammen med AUF Finnmark valgte de å rette oppmerksomheten mot de manglende togskinnene i Nord-Norge.

Med parolen «Hele Norge vinner med gokk på skinner», aksjonerte de på Utøya lørdag. Leder Brynjar Andersen Saus (21) for AUF Troms sier til iTromsø at det hele var en suksess.

– Da vi begynte togaksjonen hadde akkurat Jonas Gahr Støre med alle sine folk nettopp kommet, så vi fikk faktisk til å gå forbi ham to ganger. Jeg så ham stoppet opp og tok bilder av oss, så han fikk i hvert fall med seg det, forteller Saus.

– Fremtiden er tog

At man ønsker tog hele veien opp til Troms og Finnmark er ingen ny sak, og det har tidligere blitt gjort flere politiske forsøk på å få tog videre nordover fra Fauske. Likevel har det ikke blitt lagt nye togskinner siden sidelinjen til Bodø åpnet i 1962. Men AUF Troms har ikke gitt opp håpet.

– For tre år siden vekket en AUF-er fra Tromsø kampsaken til live igjen, og vi ønsker å holde fast ved det. For oss er det viktig at folk ser at vi ikke har glemt det. Derfor krever vi, at dersom Arbeiderpartiet vinner valget, så skal de starte en prosess med å bygge ut tognettet i Nord-Norge. Vi må jo få tog som resten av verden, sier Saus, og legger til:

– Vi krever det både i et klimaperspektiv og i et landsdelsperspektiv. Nord-Norge trenger vekst og arbeidsplasser, og flere og flere ser mot nord hvor det ligger masse ubrukte ressurser. Og fremtiden er tog.

– Spesielt å være her

21-åringen fra Tromsø tar en mastergrad i energi, klima og miljø ved UiT. I februar ble han ny leder for AUF Troms, og dette var andre gangen han var på Utøya. Han forteller om gode sommerminner med mye aktiviteter, politiske diskusjoner og spennende møter.

– Det er en helt unik opplevelse, hvor du møter masse nye folk. Det er veldig sosialt, og samtidig får du møte og høre på kjente personer som Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland. Jeg tror at det var veldig stas, spesielt for de yngste, sier Saus.

Han forteller også at det er en spesiell opplevelse å være på øya hvor 69 ungdommer ble drept for seks år siden.

– Det er litt spesielt å være her, og særlig når man går rundt og ser minnesmerkene. Selv om jeg ikke var der så er det selvfølgelig noe man tenker på. Det er fint å se at øya igjen kan fylles med latter og engasjement fra unge fra hele landet, sier Saus, og legger til at Utøya for ham alltid vil handle om sommer, politikk og masse gøy.