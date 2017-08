Rema fortsetter å miste markedsandeler

– Vi føler at vi begynner å nærme oss en normalsituasjon. Hvis du ser på de siste månedene, er det ingen tvil om at det går riktig vei. At vi merket det i vinter, var åpenbart, sier Jan Frode Johansen, administrerende direktør i Rema Franchise, til Dagens Næringsliv .

Rema falt 1,2 prosentpoeng i markedsandel første halvår ned til 23,7 prosent. Kjeden er den eneste av de tre matvaregigantene som taper markedsandeler. Fallet kommer til tross for at Rema har åpnet 15 nye butikker. Nedgangen har blitt anslått til rundt en milliard kroner.

Norgesgruppen derimot fortsetter å øke sin andel på det norske matmarkedet melder VG . De tar et nytt prosentpoeng av markedet og har nå en markedsandel på 43,2 prosent. Den tredje store kjeden Coop går også fram med 0,7 prosentpoeng til 29,2 prosent.

