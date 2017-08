Blå Kors klarte ikke bruke opp alle pengene fra TV-aksjonen

nyheter

For første gang i TV-aksjonens historie, klarte ikke en organisasjon å bruke opp alle pengene. Blå Kors' restbeløp overføres til høstens aksjon.

I 2008 skaffet NRKs innsamlingsaksjon for Blå Kors 192 millioner kroner. Blå Kors fikk utsatt fristen for å bruke pengene fra fem til sju år, men klarte likevel ikke å bruke opp alle pengene, melder VG.

Regelverket fungerer nemlig sånn at hvis ikke en organisasjon klarer å bruke opp pengene til den gitte tiden, så skal pengene overføres til neste TV-aksjon. 262.000 kroner er restbeløpet til Blå Kors som overføres til høstens aksjon, der UNICEFs arbeid for å sikre utdanning for fattige barn i verdens konfliktsoner står på agendaen.

Det er første gang dette skjer, sier sekretær for NRKs innsamlingsråd, Erik Skarrud til VG.

Blå Kors brukte pengene til å bygge opp tiltak for barn og unge som har blitt rammet av rusbruk.

– Det tar tid å bygge opp nye tiltak på en forsvarlig måte, og vi trengte derfor to ekstra år, sier generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors.

Elverum sier at det er beklagelig at de sitter igjen med penger, men at årsaken er at de har fulgt regelverket og prosjektbeskrivelsen for TV-aksjonen.

(©NTB)