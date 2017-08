Kald og grå start på uken

nyheter

- Dagen i dag blir veldig bra, med noe sol og overskyet. Temperaturene vil ligge i overkant av 15 grader, sier vakthavende meteorolog i Tromsø, John Austerheim.

Skikkelig gråværs-mandag

På mandag blir det sørvestlig kuling og opp mot sterk kuling langs kysten og i fjellet, i tillegg til regnbyger. Det er antatt å være færre byger øst for Lyngsalpene enn på vestsiden, selv om hele regionen vil få regn.

- Temperaturen vil gå ned i morgen, og ligger på omtrent 10-12 grader. Det vil først og fremst være mye vind. Langs kysten blir det opp mot sterk kuling, sier Austerheim.

- Normalt sett blir det best og varmest inne i fjordstrøkene. Skibotn og innerst i Nordreisa ser det bra ut og det er disse stedene som ligger best an.

Onsdag blir varmest

Tirsdag trekker det dårlige været litt unna, men det vil fortsatt bli en del regnbyger og kjøligere temperaturer. Men mot ettermiddagen blir det bedre.

- På tirsdags ettermiddag blir det gradvis lettere vær og litt sol. Temperaturene stiger til 12-13 grader. Onsdag blir det litt varmere og bedre vær. Her kan faktisk temperaturene krype opp mot 20 grader og det blir en del sol. Men mot kvelden skyer det til og det melder regn igjen.

Resten av uken vil være vekslende mellom sol og regn, med forholdsvis greie temperaturer og lufttemperatur.