Filip Ingebrigtsen sikret VM-bronse

Det ble en tett duell med kenyanerne og spanske Adel Mechaal i den siste svingen i finalen, og mens Elijah Motonei Manangoi og Timothy Cheruiyot seilte fra, kjempet Ingebrigtsen med spanjolen.

Mechall kom sterkt på oppløpet, men nordmannen fikk kastet seg fram ved målstreken og sikret bronsemedaljen med tiden 3.34,53. 24-åringen har personlig rekord på 3.32,43. Mechaal mente etter løpet at Ingebrigtsen blokkerte ham på oppløpet, og vurderte å legge inn en protest.

Det spanske forbundet gikk imidlertid ikke videre med det etter å ha sett video av situasjonen.

– De ville se videoen, også etter å ha gjort det har de ikke gått videre med å legge inn protest på det, sa toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund Håvard Tjørhom.

– Så da er det i boks?

– Det er bronse, forsikret Tjørhom.

– Det er sånn det er, han velger å gå på innsiden. Jeg kan ikke ta hensyn til de som kommer bak meg. Det får bli det det blir, jeg følte jeg gjorde alt jeg kunne, jeg feirer som jeg har tatt bronse, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg har sett mye verre enn det før, er responsen til pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Filip er foran og kan gjøre hva han vil, sa broren Henrik Ingebrigtsen.

Ville ha medalje

Sandnes-gutten løp sin første VM-finalen noensinne på mesterskapets avslutningsdag søndag og hadde ambisjoner om medaljer etter å ha overbevist i forsøk og semifinale.

– Har vi en medaljekandidat, eller? gliste pappa og trener, Gjert Ingebrigtsen, lurt etter å ha kalt til seg NTB i pressesonen etter semifinalen.

I finalen søndag satte en kenyansk trio, anført av Elijah Motonei Manangoi, som har årsbeste i verden i år, fart fra start, men Ingebrigtsen tok seg opp i teten og sikret til slutt bronsen.

– Jeg er egentlig litt skuffet. I mitt hode skulle jeg vært på høyde med de kenyanerne. Men jeg fulgte ikke helt med da de gikk, sier Filip Ingebrigtsen til NRK om løpet.

Hylles

Mellomste løpebror Ingebrigtsen ble hyllet av storebror Henrik etter løpet.

– Jeg mener dette er den nest beste idrettsprestasjonen etter Vebjørn Rodal. Det her er 1500 meter. Den siste individuelle løpsøvelsen i VM. Det er tusen ting som kan gå galt. Det er tusen ting som skal klaffe for at det skal funke, sa storebroren Henrik

– Han gjør en fantastisk jobb. Han kjenner lukten av medaljen etter hvert, og jeg synes at han gjør nøyaktig det han skal, sa faren Gjert.

Manangoi tok gullet på 3.33,61, mens hans landsmann Cheruiyot sikret sølvet.

Det var Norges annen medalje i mesterskapet etter Karsten Warholms gull på 400 meter hekk.

(©NTB)