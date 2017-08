Bli med ordføreren på tur til gruvene

nyheter

Nordreisaordfører Øyvind Evanger inviterer i år på tur til Moskodal gruver, og det er naturopplevelser og gamle tekniske kulturminner som står i sentrum.

Turen går søndag, og starter med oppmøte på kommunehuset.

Det er syv kilometer å gå opp til gruveområdet - en tur som tar rundt to timer. Det vil imidlertid være mulighet for å stoppe for en kaffekopp i en gapahuk som ligger midtveis i løypa.

Terrenget innover dalen er flatt, men fra gapahukken er det enkelte ulendte partier. Turen passer likevel for alle.