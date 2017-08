Avlyser anbudsrunden for andre gang

nyheter

Litt før klokken 15.00 i dag gikk e-posten ut til formannskapet i Skjervøy kommune som bekrefter at brøytesaken i Skjervøy tar atter en ny vending:

Det innkalles med dette til ekstraordinært formannskapsmøte fredag 18 .august klokken 20.00.

Møtet kalles inn etter § 13 i kommuneloven, "Utvidet myndighet i hastesaker".

Viser til reglement for politiske styringsorgan i Skjervøy kommune punkt 2.2.2 der formannskapet tillegges myndighet til å treffe vedtak i henhold til § 13 i kommuneloven.

Varaordfører Irene Toresen (Ap) sier til Framtid i Nord at temaet for møtet er avlysing av anbudskonkurransen for vintervedlikehold i Skjervøy 2017-2022.

- Ja, vi er nødt til å avlyse anbudskonkurransen på nytt. Vi har konferert med Fylkesmannen og hasteinnkaller formannskapet, ettersom det foreligger et kommunestyrevedtak på anbudssaken, sier Toresen.

Hun vil ikke si noe om årsaken til at man velger å avlyse på nytt. Turbulensen har imidlertid vært stor etter at man først valgte å avlyse den første anbudsrunden, for så å sette krav i den andre runden som i praksis utelukket flere av entreprenørene som var med i første anbudsrunde. Det bli innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte mandag og nå må altså formannskapet tre sammen på kort varsel.

- Det er klart at det er uheldig at vi må trekke den på nytt igjen. Det er ikke annet å si. Vi er dessverre tilbake til der vi startet, sier Toresen.

BRØYTEANBUDSSAKEN: Krevde, og fikk, ekstraordinært kommunestyremøte Frp og Sp i Skjervøy vil ta saken om brøytekontraktene i kommunen opp i et eget kommunestyremøte.

At vi skriver 18. august og Skjervøy samtidig står på bar bakke med hensyn til vintervedlikeholdet kommende vinter, gir grunn til en viss bekymring for varaordføreren.

- Ja, vi må legge alle hoder sammen nå. Vi kan ikke gjøre annet enn det vi gjør nå. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar med en ny anbudsrunde, men vi får uansett håpe at snøen ikke kommer for tidlig, sier Irene Toresen.