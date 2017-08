Se hvem som vil inn på Sametinget

nyheter

Samtidig med stortingsvalget mandag 11. september går også sametingsvalget av stabelen. I år er det levert inn 62 godkjente lister fra i alt sju valgkretser. Nord-Troms omfattes av to valgkretser, nemlig valgkrets 3 Nordre og valgkrets 4 Gáisi. Og det mangler ikke på nordtromsinger på listene.

Riktignok er alle toppkandidatene i Nordre valgkrets fra Finnmark, med unntak for Frps toppkandidat - reisaværingen Arthur Tørfoss. Men i Gáisi er det mange nordtromsinger på toppen av listene.

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen topper for den nye listen Jiehkkevárri, mens Aud Helene Marthinsen fra Kåfjord står øverst på Frps liste. Stein-Are "Pus" Olsen er Samenes Folkeforbunds fremste kandidat, mens tidligere Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Mo er Aps toppkandidat i Gáisi.

En annen kåfjording, Henrik Olsen, har fått tillit som Norske Samers Riksforbunds fremste kandidat, mens Lyngens varaordfører Line van Gemert topper Høyres liste. En annen varaordfører, Kåfjords Ludvig Rognli, er Senterpartiets listetopp.

Se alle kandidatene i Gáisi her! (Inkluderer Kåfjord, Storfjord og Lyngen i Nord-Troms)

Se alle kandidatene i Nordre her! (Inkluderer Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i Nord-Troms)

De øvrige valglistene for de fem andre valgkretsene finner du her

For å kunne stemme må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Slik beskriver Sametinget kriteriene for akkurat det:

"Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet".